Исходя из продолжительности фраз сердечного цикла, сколько лет в течении жизни у 80-летнего мужчины отдыхали мышцы предсердия?
Биология
Исходя из продолжительности фраз сердечного цикла, сколько лет в течении жизни у 80-летнего мужчины отдыхали мышцы предсердия?
Ответ(ы):
Гость:
Фазы сердечного цикла: 0, 1 сек сокращаются предсердия, 0, 3 - желудочки, а пауза - 0, 4.Всего сердечный цикл 0, 8 сек. из них паузы занимают ровно половину 40 лет.
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