Исходя из продолжительности фраз сердечного цикла, сколько лет в течении жизни у 80-летнего мужчины отдыхали мышцы предсердия?

Биология

Исходя из продолжительности фраз сердечного цикла, сколько лет в течении жизни у 80-летнего мужчины отдыхали мышцы предсердия?

Автор: Гость