В окружности с центром O проведены хорды AB и CD, пересекающиеся в точке M, причем AM = 4, MB = 1, CM = 2. Найдите угол OMC.

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Примените теорему об отрезках пересекающихся хорд. Из равенства AM . MB = CM . MD следует, что MD = AM . MB/CM = 4 . 1/2 = 2, т.е. M - середина хорды CD. Поскольку диаметр, проходящий через середину хорды, не являющейся диаметром, перпендикулярен этой хорде, OMC = 90o. Ответ: 90°