Составьте задачу на зависимость между длиной и шириной прямоугольника площадью з6 см в квадрате. 1) Какая величина постоянная? 2) Какая зависимость между этими величинами? 

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S = ab S - величина постоянная a и b - обратно пропорциональные величины S и а - прямо пропорциональные величины S и b - прямо пропорциональные величины Задача Длина прямоугольника 9 см, ширина - 4 см. Этот прямоугольник заменили равным ему по площади. Какова длина нового прямоугольника, если его ширина 3 см?