Составьте задачу по выражению! срочно! 80÷4×3
Математика
Составьте задачу по выражению! срочно! 80÷4×3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, уже поздно предлагать решение, но мне это задание пришло по вызову, так что, вот моё решение: По морю плыли два катера. У одного из них скорость была 80 км/ч, что составляла 3/4 от скорости второго. С какой скоростью двигался II катер?
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