Спешите спешите вставьте пропущенные буквы здания 55

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Спешите спешите вставьте пропущенные буквы здания 55
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Стучит, вертится, ходит весь век-а не человек. 2) Без рук, без ног, под окном стучится в дом просится. 3) Кланяется, кланяется, придёт домой-растянется.
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