Подчеркни в каждом ряду проверочное слово: а)отплясывать, плясать, плясунья; б)в??лчонок,волчий,волчица; в)мировой,примиряться,мирный; г)прилетел,перелётные,вылет; д)тяжесть,тяжеленный,тяжелее.
Математика
Подчеркни в каждом ряду проверочное слово: а)отплясывать, плясать, плясунья; б)в??лчонок,волчий,волчица; в)мировой,примиряться,мирный; г)прилетел,перелётные,вылет; д)тяжесть,тяжеленный,тяжелее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) отплясывать б) волчий в) мирный г) перелетный д) тяжесть Только это совсем не математика
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