Что означает для человека потеря дома

Литература
Что означает для человека потеря дома
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека это поразному:у одного смерть, у другого разбой, у третьего потеря работы, у четвёртого это потеря смысла жизни
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