А)=3 в=5 б)а=5 в=2 в)а=5 в=3 р=? 1)Построить и найти периметр. ОЧЕНЬ НАДО ПРЯМ СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!

Математика

А)=3 в=5 б)а=5 в=2 в)а=5 в=3 р=? 1)Построить и найти периметр. ОЧЕНЬ НАДО ПРЯМ СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость