А)=3 в=5 б)а=5 в=2 в)а=5 в=3 р=? 1)Построить и найти периметр. ОЧЕНЬ НАДО ПРЯМ СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Математика
А)=3 в=5 б)а=5 в=2 в)а=5 в=3 р=? 1)Построить и найти периметр. ОЧЕНЬ НАДО ПРЯМ СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) прямоугольник 5+5+3+3=16 2) прямоугольник 5+5+2+2=14 3)прямоугольник 5+5+3+3=16
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