Спільнокореневі дієслова до слова сніжинки

Українська мова
Спільнокореневі дієслова до слова сніжинки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сніжиться, сніговиться, засніжились.
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