Спільнокореневі дієслова до слова сніжинки
Українська мова
Спільнокореневі дієслова до слова сніжинки
Ответ(ы):
Гость:
Сніжиться, сніговиться, засніжились.
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