Спиши Найди и подчеркни главные члены предложения Уж травка светит с кочек талы??., Плаксивый чибис прокричала, Цепь снеговую туч отсталых Сегодня первый гром порвал
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Спиши Найди и подчеркни главные члены предложения Уж травка светит с кочек талы??., Плаксивый чибис прокричала, Цепь снеговую туч отсталых Сегодня первый гром порвал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где будет большими буквами это слово выделено типо Уж ТРАВКА СВЕТИТ с кочек талых Плаксивый ЧИБИС ПРОКРИЧАЛА ЦЕПЬ снеговую туч отсталых Сегодня первый ГРОМ ПОРВАЛ ВОТ И все:)
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