СПИШИ . ПОДЧЕРКНИ БУКВЫ , НАПИСАНИЕ КОТОРЫХ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ . РЯДОМ ЗАПИШИ ПРОВЕРО??НЫЕ СЛОВА . ОБРАЗЕЦ : ЛОШАДЬ - ЛОШАДИ . медведь , морж , лев , енот , голубь , сапог , вкус , мороз , штраф , мышь , шип .

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СПИШИ . ПОДЧЕРКНИ БУКВЫ , НАПИСАНИЕ КОТОРЫХ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ . РЯДОМ ЗАПИШИ ПРОВЕРО??НЫЕ СЛОВА . ОБРАЗЕЦ : ЛОШАДЬ - ЛОШАДИ . медведь , морж , лев , енот , голубь , сапог , вкус , мороз , штраф , мышь , шип .

Автор: Гость