СПИШИ . ПОДЧЕРКНИ БУКВЫ , НАПИСАНИЕ КОТОРЫХ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ . РЯДОМ ЗАПИШИ ПРОВЕРО??НЫЕ СЛОВА . ОБРАЗЕЦ : ЛОШАДЬ - ЛОШАДИ . медведь , морж , лев , енот , голубь , сапог , вкус , мороз , штраф , мышь , шип .
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СПИШИ . ПОДЧЕРКНИ БУКВЫ , НАПИСАНИЕ КОТОРЫХ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ . РЯДОМ ЗАПИШИ ПРОВЕРО??НЫЕ СЛОВА . ОБРАЗЕЦ : ЛОШАДЬ - ЛОШАДИ . медведь , морж , лев , енот , голубь , сапог , вкус , мороз , штраф , мышь , шип .
Ответ(ы):
Гость:
ЛОШАДЬ - ЛОШАДИ . медведь-медведи , морж-моржи , лев-львы , енот-еноты ,голубь-голуби , сапог-сапоги , вкус-вкусы , мороз-морозы , штраф-штрафы , мышь-мыши , шип-шипы .
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