Спиши предложения. подчеркни подлежащее и сказуемое. обозначь части речи редкие капли дождя падали на землю. Растет рябина по лесным опушкам и обрывистым берегам рек
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Спиши предложения. подчеркни подлежащее и сказуемое. обозначь части речи редкие капли дождя падали на землю. Растет рябина по лесным опушкам и обрывистым берегам рек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капли - подлеж (часть речи - существительное) падали - сказуем(часть речи - глагол) Рябина - подлеж ( сущ) Растет - сказуем(глагол) я просто сократила слова , если не понятно
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