Спиши предложения. подчеркни подлежащее и сказуемое. обозначь части речи редкие капли дождя падали на землю. Растет рябина по лесным опушкам и обрывистым берегам рек

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Спиши предложения. подчеркни подлежащее и сказуемое. обозначь части речи редкие капли дождя падали на землю. Растет рябина по лесным опушкам и обрывистым берегам рек

Автор: Гость