Спиши, расставляя знаки препинания. Подчеркни однородные члены предложения и обо??щающие слова. Приведи их схемы. 1. И летом и весной и осенью и зимой во все времена года я занимаюсь спортом. 2. Мы с трудом узнавали старые мес...

Гость: Гость:

1.И летом,и весной,и осенью,и зимой(обстоятельства)-во все времена(обобщ.) года я занимаюсь спортом. 2. мы с трудом узнавали старые места(обобщ): и мельницу,и тихую заводь,и пристань(дополнения) у берега. 3. летом ученики нашего класса побывали во многих городах(обобщ): Астане,Караганде,Шымкенте,Актау(обстоятельства). 4Охотник прошёл все знакомые места(обобщ): и поле,и лес,и берег реки(дополнения).5 Хорошие книги любят(обобщ): все взрослые,и дети,и старики(подлежащее). 6.умная книга учит тебя многому(обобщ):доброте,честности,справедливости(дополнения). 7. старайся читать разные книги(обобщ): сказки,стихи,басни,фантастику(дополнения). 8. на снегу следы - как книжка. Горностай, куропатка,волк ,сохатый,даже мышка(подлежащее) - все(обобщ) пишут. А ты читай. Схемы: 1.[ (и) (-•-•-•-),(и) (-•-•-•),(и) (-•-•-•), (и) (-•-•-•-) - -•-•-• - =]. 2. [- = (- - - - ): (и) (- - -),(и) (- - -),(и) (- - -)]. 3. [- = (-•-•-•): (-•-•-),(-•-•-),(-•-•-),(•-•-•)]. 4.[ - = - - -: (и)( - - -),(и) (- - -),(и) (- - -).] 5.[ - =: (-),(и) -,(и) -]. 6.[-- = - - - : (---),(---),(---)]. 7. [= = --- : (---),(---),(---),(---)]. 8.[(-),(-),(-),(-),(-) - - =). в круглых скобках,означает,что тебе это надо обвести в кружочек,чтобы показать,что это однородные члены. -•-• это обстоятельство, ------- дополнение, - подлежащее,= сказуемое. но - это ещё и тире. так что будь внимательнее. удачи.