Спиши текст,вставляя пропущенные буквы. Первый рак Гремел гром,и шёл дождь, и сквозь дождь лучило солнце, и раскидывалась широкая радуга от края до края.В это время распустилась черёмуха, и кусты дикой смородины над самой во...

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Спиши текст,вставляя пропущенные буквы. Первый рак Гремел гром,и шёл дождь, и сквозь дождь лучило солнце, и раскидывалась широкая радуга от края до края.В это время распустилась черёмуха, и кусты дикой смородины над самой водой позеленели. Тогда из какой-то рачьей печуры высунул голову и шевельнул усом своим первый рак. (М.Пришвин) Выпиши из текста по одному глаголу прошедшего времени в формах 1) единствнное число муржской род 2) женский род 3)средний род 4) и множественное число помогите решить второе задание очень срочно Если-что простите за ошибки=)

Автор: Гость