Марфологический разбор слова Первым

Русский язык
Марфологический разбор слова Первым
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ПЕРВЫЙ Часть речи: порядковое числительное Грамматика: единственное число, мужской род, неодушевленное, одушевленное, творительный падеж Формы: первый, первого, первому, первым, первом, первая, первой, первую, первое, первые, первых, первыми Начальная форма: ПЕРВОЕ Часть речи: существительное Грамматика: прилагательное, единственное число, неодушевленное, средний род, творительный падеж Формы: первое, первого, первому, первым, первом, первые, первых, первыми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задание 7 помогите плиз прошу
Ответить
Английский язык
As Micky Watts who came to London from Manchester left Harrods last Friday she felt proud of designer jeans that she (1)—(to buy) there. But when t...
Ответить
Другие предметы
Что такое компьюторная графика?
Ответить
Математика
СРОЧНО!!! найдите сумму всех двузначных чисел которые при делении на 9 дают в оста??ке 8
Ответить
Русский язык
Составьте 2-3 предложения с однородными членами с любыми из записанных словосочет??ний --- Семеро конькобежцев, пятеро товарищей, четверо велосипед...
Ответить