Марфологический разбор слова Первым
Русский язык
Марфологический разбор слова Первым
Ответ(ы):
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Начальная форма: ПЕРВЫЙ Часть речи: порядковое числительное Грамматика: единственное число, мужской род, неодушевленное, одушевленное, творительный падеж Формы: первый, первого, первому, первым, первом, первая, первой, первую, первое, первые, первых, первыми Начальная форма: ПЕРВОЕ Часть речи: существительное Грамматика: прилагательное, единственное число, неодушевленное, средний род, творительный падеж Формы: первое, первого, первому, первым, первом, первые, первых, первыми
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