Составьте 2-3 предложения с однородными членами с любыми из записанных словосочет??ний --- Семеро конькобежцев, пятеро товарищей, четверо велосипедистов, двое мотоциклистов.

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Составьте 2-3 предложения с однородными членами с любыми из записанных словосочет??ний --- Семеро конькобежцев, пятеро товарищей, четверо велосипедистов, двое мотоциклистов.

Автор: Гость