Составьте 2-3 предложения с однородными членами с любыми из записанных словосочет??ний --- Семеро конькобежцев, пятеро товарищей, четверо велосипедистов, двое мотоциклистов.
Русский язык
Составьте 2-3 предложения с однородными членами с любыми из записанных словосочет??ний --- Семеро конькобежцев, пятеро товарищей, четверо велосипедистов, двое мотоциклистов.
Ответ(ы):
Гость:
Пятеро товарищей: Миша, Саша, Костя, Ваня, Андрей-гуляли в пятницу. Руслан и Кирилл- двое мотоциклистов, которые получили первые места.
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