Помогите пожайлуста сделать морфемный разбор слова спряталось

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Помогите пожайлуста сделать морфемный разбор слова спряталось
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: СПРЯТАТЬСЯ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, единственное число, переходный, прошедшее время, совершенный вид, средний род Формы: спрятаться, спрятался, спряталась, спряталось, спрятались, спрячусь, спрячемся, спрячешься, спрячетесь, спрячется, спрячутся, спрятавшись, спрячемтесь, спрячься, спрячьтесь, спрятавшийся, спрятавшегося, спрятавшемуся, спрятавшимся, спрятавшемся, спрятавшаяся, спрятавшейся, спрятавшуюся, спрятавшеюся, спрятавшееся, спрятавшиеся, спрятавшихся, спрятавшимися
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