Помогите пожайлуста сделать морфемный разбор слова спряталось
Русский язык
Помогите пожайлуста сделать морфемный разбор слова спряталось
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: СПРЯТАТЬСЯ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, единственное число, переходный, прошедшее время, совершенный вид, средний род Формы: спрятаться, спрятался, спряталась, спряталось, спрятались, спрячусь, спрячемся, спрячешься, спрячетесь, спрячется, спрячутся, спрятавшись, спрячемтесь, спрячься, спрячьтесь, спрятавшийся, спрятавшегося, спрятавшемуся, спрятавшимся, спрятавшемся, спрятавшаяся, спрятавшейся, спрятавшуюся, спрятавшеюся, спрятавшееся, спрятавшиеся, спрятавшихся, спрятавшимися
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите перевести на французский. 1.Он сам решит, будет ли он сдавать экзамены этим летом или на следующий год. 2.Чтобы решить эту сложную фил...
Математика
Онда сторона треугольника равна 12см,она на 3смменьше второй стороныи на 2 см больш?? третей . Вычислите перимитор етого треугольника.