Чему равин 1 кг=...........................

Математика
Чему равин 1 кг=...........................
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 кг равен 1000 г.................................
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