Помогите перевести на французский. 1.Он сам решит, будет ли он сдавать экзамены этим летом или на следующий год. 2.Чтобы решить эту сложную философскую проблему, нужно хорошо знать историю философии 19 века. 3.Мировое сообщес...

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Помогите перевести на французский. 1.Он сам решит, будет ли он сдавать экзамены этим летом или на следующий год. 2.Чтобы решить эту сложную философскую проблему, нужно хорошо знать историю философии 19 века. 3.Мировое сообщество прилагает много усилий, чтобы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

Автор: Гость