Всем привет!))) Пкреведите с англ. на русский номер 4, а то лень переводить, буду очень благодарна!) Заранее спасибо!

Английский язык
Всем привет!))) Пкреведите с англ. на русский номер 4, а то лень переводить, буду очень благодарна!) Заранее спасибо!
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