Всем привет!))) Пкреведите с англ. на русский номер 4, а то лень переводить, буду очень благодарна!) Заранее спасибо!

Английский язык

Всем привет!))) Пкреведите с англ. на русский номер 4, а то лень переводить, буду очень благодарна!) Заранее спасибо!

Автор: Гость