Представьте число в виде обыкновенной дроби: а) 0,25 б)1,6 в) 0,375 г)4,8
Математика
Представьте число в виде обыкновенной дроби: а) 0,25 б)1,6 в) 0,375 г)4,8
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