Онда сторона треугольника равна 12см,она на 3смменьше второй стороныи на 2 см больш?? третей . Вычислите перимитор етого треугольника.
Математика
Онда сторона треугольника равна 12см,она на 3смменьше второй стороныи на 2 см больш?? третей . Вычислите перимитор етого треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
12+3=15 см вторая 12-2=10 см третья 12+10+15=37 см периметр
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Английский язык
Всем привет!))) Пкреведите с англ. на русский номер 4, а то лень переводить, буду очень благодарна!) Заранее спасибо!