Онда сторона треугольника равна 12см,она на 3смменьше второй стороныи на 2 см больш?? третей . Вычислите перимитор етого треугольника.

Математика

Онда сторона треугольника равна 12см,она на 3смменьше второй стороныи на 2 см больш?? третей . Вычислите перимитор етого треугольника.

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