Шуршат, шепчут, говорят, горят, мелькают и мигают, у каких из этих глаголов спряжен??е определяется по ударному окончанию?

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Шуршат, шепчут, говорят, горят, мелькают и мигают, у каких из этих глаголов спряжен??е определяется по ударному окончанию?

Автор: Гость