Шуршат, шепчут, говорят, горят, мелькают и мигают, у каких из этих глаголов спряжен??е определяется по ударному окончанию?

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Шуршат, шепчут, говорят, горят, мелькают и мигают, у каких из этих глаголов спряжен??е определяется по ударному окончанию?
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Автор: Гость
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Гость:
Точно могу сказать про шуршат
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