На складе было 180,4 тонны угля . для отопления школ отпущено 3/11(дробь) этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе. решииитее пожалуйста !!!!!!!!! срочно надо!!!!!

Математика
На складе было 180,4 тонны угля . для отопления школ отпущено 3/11(дробь) этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе. решииитее пожалуйста !!!!!!!!! срочно надо!!!!!
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