На складе было 180,4 тонны угля . для отопления школ отпущено 3/11(дробь) этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе. решииитее пожалуйста !!!!!!!!! срочно надо!!!!!

Математика

На складе было 180,4 тонны угля . для отопления школ отпущено 3/11(дробь) этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе. решииитее пожалуйста !!!!!!!!! срочно надо!!!!!

Автор: Гость