Как изменяется атмосферное давление при нагревании воздуха? при охлаждении воздуха?
География
Как изменяется атмосферное давление при нагревании воздуха? при охлаждении воздуха?
Ответ(ы):
Гость:
При нагревании воздуха давление отпускается в низ и давит на земную поверхность при охлаждении температура повышается и поднимается наверх
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