Что такое компьюторная графика?
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Что такое компьюторная графика?
Ответ(ы):
Гость:
Компью́терная гра́фика (также маши́нная графика) — область деятельности, в которой компьютеры используются в качестве инструмента, как для синтеза (создания) изображений, так и для обработки визуальной информации, полученной из реального мира.
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