Что такое компьюторная графика?

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Что такое компьюторная графика?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Компью́терная гра́фика (также  маши́нная графика) — область деятельности, в которой  компьютеры используются в качестве инструмента, как для  синтеза (создания) изображений, так и для обработки  визуальной информации, полученной из реального мира.
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