СРОЧНО!!! найдите сумму всех двузначных чисел которые при делении на 9 дают в оста??ке 8
Математика
СРОЧНО!!! найдите сумму всех двузначных чисел которые при делении на 9 дают в оста??ке 8
Ответ(ы):
Гость:
17 26 35 44 53 62 71 80 89 98 это всё складываем ответ 575
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