Задание 7 помогите плиз прошу
Математика
Задание 7 помогите плиз прошу
Ответ(ы):
Гость:
К-18км2 Р-12км2 И-8км2..................
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