Спиши, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. В тех случаях, где это возмо??но, графически объясни выбор орфограммы-контакта и орфограммы-пробела в наречаях. В остальных случаях обращайся к орфографическому словарю. 1)(...

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Спиши, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. В тех случаях, где это возмо??но, графически объясни выбор орфограммы-контакта и орфограммы-пробела в наречаях. В остальных случаях обращайся к орфографическому словарю. 1)(В)дали голубой столбом уж крутился песок золотой. 2)Но и (в)дали, в краю чужом, я буду мыслию вчерашней бродить Тригорского кругом... 3) (до)ныне гордый наш язык к поч_товой проз_ не пр_вык. 4) (С)начала я молчать хотела ... 5) Страшно,страшно (по)неволе средь (не)ведомых равнин. 6) (В)ерху идет холодный шум, (в)низу м_лчанье ув_данья... 7) Я встал сегодня (с)позаранку и мирно мирный день пронес. 8) дЕНЬ БЫЛ МОРЗНЫЙ И ВЕТРЕ_ЫЙ,плакал ребенок (на)взрыд.

Автор: Гость