Подскажите пожалуйста!задали в школе придумать на любую букву стишок!
Русский язык
Подскажите пожалуйста!задали в школе придумать на любую букву стишок!
Ответ(ы):
Гость:
Мама - это значит нежность, Это ласка, доброта, Мама - это безмятежность, Это радость, красота! Мама - это на ночь сказка, Это утренний рассвет, Мама - в трудный час подсказка, Это мудрость и совет! Мама - это зелень лета, Это снег, осенний лист, Мама - это лучик света, Мама - это значит ЖИЗНЬ
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