Что такое сила тяжести (определение,формула,графическое изображение)

Физика
Что такое сила тяжести (определение,формула,графическое изображение)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется силой тяжести. Единица измерения: Н(Ньютон) Формулы: Если тело находится над Землей, то: Fт=mg
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