Спишите слова , данные в скобках употребите в нужном падеже. Бурый м..две..ь любит (малина, мёд). Барсук с удовольствием с..ест ( мы..ка, лягу..ка, в..н..гра..). Мы..ка с ап..етитом грызёт ( крупа, з..рно, хле.., сыр). 2) укажи...
Русский язык
Спишите слова , данные в скобках употребите в нужном падеже. Бурый м..две..ь любит (малина, мёд). Барсук с удовольствием с..ест ( мы..ка, лягу..ка, в..н..гра..). Мы..ка с ап..етитом грызёт ( крупа, з..рно, хле.., сыр). 2) укажите падежи существительных второго склонение. Выделите оканчания.
Ответ(ы):
Гость:
Бурый медведь любит малинУ и мёд(). Барсук с удовольствием ест мышек(), лягушек() и виноград(). Мышка с аппетитом грызет крупУ, зернО, хлеб() и сыр().
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Немецкий язык
Окружающий мир
Выбери из списка и впиши нужные по смыслу слова : Византия, Золотая Орда, князь,хан, немецкие рыцари - крестоносцы, шведские захватчики , посадник....
Русский язык