Спишите слова , данные в скобках употребите в нужном падеже. Бурый м..две..ь любит (малина, мёд). Барсук с удовольствием с..ест ( мы..ка, лягу..ка, в..н..гра..). Мы..ка с ап..етитом грызёт ( крупа, з..рно, хле.., сыр). 2) укажи...

Русский язык
Спишите слова , данные в скобках употребите в нужном падеже. Бурый м..две..ь любит (малина, мёд). Барсук с удовольствием с..ест ( мы..ка, лягу..ка, в..н..гра..). Мы..ка с ап..етитом грызёт ( крупа, з..рно, хле.., сыр). 2) укажите падежи существительных второго склонение. Выделите оканчания.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бурый медведь любит малинУ и мёд(). Барсук с удовольствием ест мышек(), лягушек() и виноград(). Мышка с аппетитом грызет крупУ, зернО, хлеб() и сыр().
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