Сочинение с синонимоми шалить проказничать баловаться озарнить дурачится
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Сочинение с синонимоми шалить проказничать баловаться озарнить дурачится
Ответ(ы):
Гость:
Мой малой брат любить шалить , за это мама не ставит его в угол , но она конечно же немножко поругает его за это. Ещё он часто балуется , когда к нам пр ходят в гости друзья. Вообще он любит шалить , проказничать и озорничать, он очень весёлый и подвижный мальчик!
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