Сочинение с синонимоми шалить проказничать баловаться озарнить дурачится

Гость: Гость:

Мой малой брат любить шалить , за это мама не ставит его в угол , но она конечно же немножко поругает его за это. Ещё он часто балуется , когда к нам пр ходят в гости друзья. Вообще он любит шалить , проказничать и озорничать, он очень весёлый и подвижный мальчик!