Сочинение с синонимоми шалить проказничать баловаться озарнить дурачится

Русский язык
Сочинение с синонимоми шалить проказничать баловаться озарнить дурачится
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мой малой брат любить шалить , за это мама не ставит его в угол , но она конечно же немножко поругает его за это. Ещё он часто балуется , когда к нам пр ходят в гости друзья. Вообще он любит шалить , проказничать и озорничать, он очень весёлый и подвижный мальчик!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Помогите пожалуйста написать письмо одресованное Angela Merkel на немецком языке
Ответить
Окружающий мир
Выбери из списка и впиши нужные по смыслу слова : Византия, Золотая Орда, князь,хан, немецкие рыцари - крестоносцы, шведские захватчики , посадник....
Ответить
Русский язык
Сочинене Спасибо тебе мамочка
Ответить
Другие предметы
Каковы достоинства и недостатки естественного и искусственного освещения.
Ответить
История
В xvll веке первым из царей послал русским царем стал
Ответить