Выбери из списка и впиши нужные по смыслу слова : Византия, Золотая Орда, князь,хан, немецкие рыцари - крестоносцы, шведские захватчики , посадник. Государство монголов - ............ , Правитель государства монголов - ...........

Окружающий мир

Выбери из списка и впиши нужные по смыслу слова : Византия, Золотая Орда, князь,хан, немецкие рыцари - крестоносцы, шведские захватчики , посадник. Государство монголов - ............ , Правитель государства монголов - .................. , Противник русских войск в битве на реке Неве - .....................

Автор: Гость