Выбери из списка и впиши нужные по смыслу слова : Византия, Золотая Орда, князь,хан, немецкие рыцари - крестоносцы, шведские захватчики , посадник. Государство монголов - ............ , Правитель государства монголов - ...........

Окружающий мир
Выбери из списка и впиши нужные по смыслу слова : Византия, Золотая Орда, князь,хан, немецкие рыцари - крестоносцы, шведские захватчики , посадник. Государство монголов - ............ , Правитель государства монголов - .................. , Противник русских войск в битве на реке Неве - .....................
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Государство монголов Золотая Орда, правитель государства монголов Хан,противник русских войск в битве на реке Неве крестоносты
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