Выбери из списка и впиши нужные по смыслу слова : Византия, Золотая Орда, князь,хан, немецкие рыцари - крестоносцы, шведские захватчики , посадник. Государство монголов - ............ , Правитель государства монголов - ...........
Окружающий мир
Выбери из списка и впиши нужные по смыслу слова : Византия, Золотая Орда, князь,хан, немецкие рыцари - крестоносцы, шведские захватчики , посадник. Государство монголов - ............ , Правитель государства монголов - .................. , Противник русских войск в битве на реке Неве - .....................
Ответ(ы):
Гость:
Государство монголов Золотая Орда, правитель государства монголов Хан,противник русских войск в битве на реке Неве крестоносты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Средний возраст 11 футболистов команды равен 21 год. Во время игры одного футболист?? вывели из поля, после чего средний возраст остальных играков ...