Сочинене Спасибо тебе мамочка

Гость: Гость:

Жил был мальчик Миша и миша очень хотел машину но мама была занята а когда Миша подходил мама всегда говорила я занята давай позже. И настал тот день когда у мамы выходной и они с Мишей поехали в магазин и там она наконец сказала я очень хочу эту машинку и мама наконец ответила конечно солнышко и она сказал Спасибо тебе мамочка