Сочинене Спасибо тебе мамочка

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Сочинене Спасибо тебе мамочка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил был мальчик Миша и миша очень хотел машину но мама была занята а когда Миша подходил мама всегда говорила я занята давай позже. И настал тот день когда у мамы выходной и они с Мишей поехали в магазин и там она наконец сказала я очень хочу эту машинку и мама наконец ответила конечно солнышко и она сказал Спасибо тебе мамочка 
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