Помогите пожалуйста написать письмо одресованное Angela Merkel на немецком языке

Немецкий язык
Помогите пожалуйста написать письмо одресованное Angela Merkel на немецком языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дорогая, Анжела Меркель, здравствуй. Спасибо за письмо. Я очень скучаю. Как ты? Какие оценки в школе? Чем занимаешься? Как твои домашние животные?Постараюсь ответить на все твои вопросы.Я живу отлично, не болею. В школе тоже все отлично, я почти отличница. Я все еще занимаюсь вокалом и танцами. Ты не поверишь! Мы купили кошечку! Имя дали ей Марта.Поскорей бы нам встретиться.С уважением, твоя Ната.
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