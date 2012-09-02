Помогите найти ответы на контрольную в 3 Преобразование выражений вот такие там ??адания (b-3)(B+3)-3b(4-b) разложите на множители 81a-a^3 прошу помощи очень важно и срочно

Алгебра

Помогите найти ответы на контрольную в 3 Преобразование выражений вот такие там ??адания (b-3)(B+3)-3b(4-b) разложите на множители 81a-a^3 прошу помощи очень важно и срочно

Автор: Гость