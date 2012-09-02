Помогите найти ответы на контрольную в 3 Преобразование выражений вот такие там ??адания (b-3)(B+3)-3b(4-b) разложите на множители 81a-a^3 прошу помощи очень важно и срочно
Алгебра
Помогите найти ответы на контрольную в 3 Преобразование выражений вот такие там ??адания (b-3)(B+3)-3b(4-b) разложите на множители 81a-a^3 прошу помощи очень важно и срочно
Ответ(ы):
Гость:
B^2-9-12b+3b^2=4b^2-12b-9 a(81-a^2)=a(9-a)(9+a)
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