Найдите нули квадратичной функции у=х^2+3,у=-6х^2+7х-2,у=2х^2-7х+9

Алгебра
Найдите нули квадратичной функции у=х^2+3,у=-6х^2+7х-2,у=2х^2-7х+9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) х^2=-3 решений нет 2) -6х^2+7х-2=0 6х^2-7х+2=0 D=49-48=1 X1=(7-1)/12=0,5 X2=(7+1)/12=2/3 3) 2x^2-7x+9=0 D=49-72<0 решений нет
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