В магазине купили 4 рулона обоев для кухни и 9 рулонов обоев для комнаты по одинако??ой цене.За обои для комнаты заплатили на 1500 рублей больше.Сколько стоит один рулон обоев?
Математика
В магазине купили 4 рулона обоев для кухни и 9 рулонов обоев для комнаты по одинако??ой цене.За обои для комнаты заплатили на 1500 рублей больше.Сколько стоит один рулон обоев?
Ответ(ы):
Гость:
1) 9-4=5(рулонов разница) 2) 1500:5=300 ( 1 рулон)
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