В магазине купили 4 рулона обоев для кухни и 9 рулонов обоев для комнаты по одинако??ой цене.За обои для комнаты заплатили на 1500 рублей больше.Сколько стоит один рулон обоев?

Математика

В магазине купили 4 рулона обоев для кухни и 9 рулонов обоев для комнаты по одинако??ой цене.За обои для комнаты заплатили на 1500 рублей больше.Сколько стоит один рулон обоев?

Автор: Гость