Спишите.Глаголы в скобках напишите в прошедшем времени. Однажды я наблюдал интересный бой.(Драться) маленькие птички с большим ястребом. Пичужки (собраться) в огромную стаю и (броситься) на врага.Они (ударяться) о грудь и кры...

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Спишите.Глаголы в скобках напишите в прошедшем времени. Однажды я наблюдал интересный бой.(Драться) маленькие птички с большим ястребом. Пичужки (собраться) в огромную стаю и (броситься) на врага.Они (ударяться) о грудь и крылья ястреба.Десятки отважных птиц (погибать). Новые птицы (вступать) в бой.Они яростно (бросаться) на хищника. Вдруг ястреб начал падать.Так маленькие птички (одержать) победу над огромным врагом.

Автор: Гость