Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. Объясните как вы понимаете значен??я этих пословиц Т..рпение и тру.. всё перетрут. 2. Всё хорошо, что хорошо кончает(?)ся. 3. Чу..т кошка, чьё мясо съела. 4. Любишь катат(?)ся, лю...

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Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. Объясните как вы понимаете значен??я этих пословиц Т..рпение и тру.. всё перетрут. 2. Всё хорошо, что хорошо кончает(?)ся. 3. Чу..т кошка, чьё мясо съела. 4. Любишь катат(?)ся, люи и саночки возить. 5. Делу-время, потех.. - час. 6. Кошк.. игрушки, а мышк.. слё..ки

Автор: Гость