Спишите текст расставляя недостающие знаки препинания.Подчеркни союзы. После таких слов произнесённых приятною дамою должна была неминуемо последовать буря но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ни...

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Спишите текст расставляя недостающие знаки препинания.Подчеркни союзы. После таких слов произнесённых приятною дамою должна была неминуемо последовать буря но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Чичиков заметил что многие дамы перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою... До сих пор дамы мало говорили о Чичикове отдавая дань его светскому обращению но пронеслись слухи об его миллионстве и отыскались другие качества. Составь и запиши по одному сложному предложению с каждым из составных союзов, данных в рамке выше. Запомни правописание этих союзов.

Автор: Гость