в) (1/10)³ г) (1/25)² ж) (2/3)⁴ з) (10/3)³ помогите пожалуйста решить срочно нужно сделать!!!

Математика

в) (1/10)³ г) (1/25)² ж) (2/3)⁴ з) (10/3)³ помогите пожалуйста решить срочно нужно сделать!!!

Автор: Гость