в) (1/10)³ г) (1/25)² ж) (2/3)⁴ з) (10/3)³ помогите пожалуйста решить срочно нужно сделать!!!
Математика
в) (1/10)³ г) (1/25)² ж) (2/3)⁴ з) (10/3)³ помогите пожалуйста решить срочно нужно сделать!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в) (1/10)³ = 1/1000 г) (1/25)² = 1/625 ж) (2/3)⁴ = 16/81 з) (10/3)³ = 1000/9 = 111 1/9
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