Помогите пожалуйста по гражданскому воспитанию дом.зад.,заранее спасибо!!! 1.Подг??товьте совместно с одноклассниками проект "Успешная Карьера".Представьте в нем карьерный рост 3 профессионалов,который работают в разных област...
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Помогите пожалуйста по гражданскому воспитанию дом.зад.,заранее спасибо!!! 1.Подг??товьте совместно с одноклассниками проект "Успешная Карьера".Представьте в нем карьерный рост 3 профессионалов,который работают в разных областях: а)одной личности с мировым именем б)одной личности,известной в стране в)одной личности из вашей местности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Президент, певец, телеведущий
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