Цена метра ткани 84 целых 1\2 рублей . Какова стоимость 7\метра ? 3целых 3\5 метра? 6 целы?? 7\8?
Математика
Цена метра ткани 84 целых 1\2 рублей . Какова стоимость 7\метра ? 3целых 3\5 метра? 6 целы?? 7\8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7\метра --- не понятно сколько!!! 2) 1м --- 84 1/2 руб, 3 3/5м --- Хруб; Х=84 1/2*3 3/5:1=169/2*18/5=3042/10=304 2/10=304 1/5 рубля. 3) 1м --- 84 1/2руб, 6 7/8м --- Хруб; Х=84 1/2*6 7/8 :1=169/2*55/8=9295/16= 580 15/16 руб.
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