Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Определите тип речи. Найдите слова, которые обозначают начало действий, подчеркните глаголы совершенного вида. Барсучонок потянул носом, почуял молоко и потихоньку бочком-бочком напр...

Русский язык
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Определите тип речи. Найдите слова, которые обозначают начало действий, подчеркните глаголы совершенного вида. Барсучонок потянул носом, почуял молоко и потихоньку бочком-бочком направился к миске. Он сунул морду в молоко и давай тыкать носом в дно миски. Кое-как приладился и начал лакать. Лакает , мордочкой в миску тычет, так и везёт её по полу. Возил, возил, пока не опрокинул и не разлил молоко. ( по Г. Скребицкому)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потянул,почуял,направился,сунул,тыкать,приладился,лакать,лакает,тычет,везет,возил,опрокинул,разлил
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