Спишите вставляя пропущенные буквы. Обозначьте условия выбора гласной . Г_рим, Г_??елый, подг_ревшая, соприк_сновение , прик_снись, не к_сались , заг_рание, перег_реть, прик_сание, к_сательно, г_рихвостка.
Русский язык
Спишите вставляя пропущенные буквы. Обозначьте условия выбора гласной . Г_рим, Г_??елый, подг_ревшая, соприк_сновение , прик_снись, не к_сались , заг_рание, перег_реть, прик_сание, к_сательно, г_рихвостка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горим , Горелый , подгоревшая , Соприкосновение, Прикоснись , Не касались , Загорание , Перегореть , Прикасание , касательно, Горихвостка
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