Помогите пожалуйста придумать свою историю на тему винни-пух!

Литература
Помогите пожалуйста придумать свою историю на тему винни-пух!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу намекнуть на мысль : Вини - пух приехал в новую неизвестную для него страну. Там все разговаривают на другом языке. И он не может ничего сказать им.
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