Спишите,вставляя вместо пропусков подходящие по смыслу слова.Объясните,почему название тематической группы состоит не из слова,а из словосочетания.Сделайте вывод.Обратите внимание на постановку тире в данных примерах. 1)Пихта,....
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Спишите,вставляя вместо пропусков подходящие по смыслу слова.Объясните,почему название тематической группы состоит не из слова,а из словосочетания.Сделайте вывод.Обратите внимание на постановку тире в данных примерах. 1)Пихта,...-это хвойные деревья. 2)Рябина,...-это лиственные деревья. 3)Гладиолус,...-это садовые растения. 4)Василёк,...-это полевые растения. 5)Алоэ,...-это комнатные растения. 6)Овца,...-это домашнее животное. 7)Росомаха,...-это дикие животные. 2.Проведите орфоэпический разбор слов:пихты,рябина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сосна 2.липа 3.флокс 4.лютик 5.каланхоэ 6.корова 7.куница Название тематической группы состоит не из слова,а из словосочетания потому ,что описывает не один предмет,а группу предметов. пи́хта пихта — слово из 2 слогов: пи-хта. Ударение падает на 1-й слог. Транскрипция слова: [п’ихта] п — [п’] — согласный, парный глухой, парный мягкий и — [и] — гласный, ударный х — [х] — согласный, непарный глухой, парный твёрдый т — [т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый а — [а] — гласный, безударный ряби́на рябина — слово из 3 слогов: ря-би-на. Ударение падает на 2-й слог. Транскрипция слова: [р’иб’ина] р — [р’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий я — [и] — гласный, безударный б — [б’] — согласный, парный звонкий, парный мягкий и — [и] — гласный, ударный н — [н] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а — [а] — гласный, безударный
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