Список растений в московской области которые нуждаются в ожране

Биология
Список растений в московской области которые нуждаются в ожране
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Гость:
В Самарской области приведены данные о распространении,экологии  и биологии,лимитирующих факторах,принятых и необходимых мерах охраны 258 видов цветковых растений,4 видов голосеменных, 3-плауновидных,2-хвощевидных,14 папоротниковидных,6-моховидных,7-лишайников,8-водорослей,4-грибов.
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